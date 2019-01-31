Образ дня: жакет на голе тіло у стилі Ріанни

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Ріанна
Ріанна / www.gettyimages.com

Барбадоська виконавиця Ріанна, яка також займається дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, вміє здивувати сміливими виходами на публіку.

Так, 30 січня Ріанна вирушила у популярний японський ресторан Kappo Masa у Нью-Йорку. У цей час папараці встигли зловити співачку і сфотографувати її вечірній вихід.

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На публіці знаменитість приміряла стильне та звабливе вбрання. Ріанна поєднала легке шовкове плаття молочного кольору з глибоким декольте із oversize-жакетом кремового відтінку, який виглядав так, ніби його одягнули на голе тіло.

Образ артистки завершили світлі босоніжки на високих підборах, сумка Fendi і золоті прикраси. Також співачка підготувала яскравий макіяж для виходу з акцентом на червоні губи.

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Ріанна Музика
Джерело: 24 канал
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