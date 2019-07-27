Образ на літо: Сара Джесіка Паркер в максі-сукні у Нью-Йорку

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Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / www.gettyimages.com

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер навіть в особистому житті нагадує шанувальникам свою героїню Керрі Бредшоу. Акторка вміє поєднувати цікаві елементи гардеробу та завжди виглядати стильно навіть під час простих прогулянках містом.

У четвер, 25 липня, папараці зловили акторку під час денного виходу у Нью-Йорку в романтичному літньому образі. Для виходу Сара Джесіка Паркер приміряла плаття-максі зі строкатим принтом, об'ємними рукавами і воланами і сюрреалістичним принтом.

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Доповнила свій образ акторка, яка зіграла модницю Керрі Бредшоу, золотими туфлями на стійких підборах моделі "Мері Джейн" з круглою металевою пряжкою.

Завершили літній "аутфіт" масивні прикраси, сонцезахисні окуляри та легка укладка волосся. Також Сара продемонструвала чудовий настрій та широко усміхалася фотографам на прогулянці.

Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / Getty Images

Сара Джесіка Паркер
​Сара Джесіка Паркер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: LifeStyle 24
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