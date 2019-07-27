Образ на літо: Сара Джесіка Паркер в максі-сукні у Нью-Йорку

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер навіть в особистому житті нагадує шанувальникам свою героїню Керрі Бредшоу. Акторка вміє поєднувати цікаві елементи гардеробу та завжди виглядати стильно навіть під час простих прогулянках містом.

У четвер, 25 липня, папараці зловили акторку під час денного виходу у Нью-Йорку в романтичному літньому образі. Для виходу Сара Джесіка Паркер приміряла плаття-максі зі строкатим принтом, об'ємними рукавами і воланами і сюрреалістичним принтом.

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Доповнила свій образ акторка, яка зіграла модницю Керрі Бредшоу, золотими туфлями на стійких підборах моделі "Мері Джейн" з круглою металевою пряжкою.

Завершили літній "аутфіт" масивні прикраси, сонцезахисні окуляри та легка укладка волосся. Також Сара продемонструвала чудовий настрій та широко усміхалася фотографам на прогулянці.



Сара Джесіка Паркер / Getty Images



​Сара Джесіка Паркер / Getty Images