Ображений на Меган Маркл журналіст знову розкритикував герцогиню: деталі

Нещодавно британський журналіст Пірс Морган зізнався західним ЗМІ, що отримає образу на герцогиню Сассекську. Після її гучної вечірки з нагоди швидкого народження первістка чоловік знову розкритикував її поведінку.

Останнім часом Меган Маркл стала справжнім центром скандалів через систематичні порушення правил королівської сім'ї, членом якої вона тепер є. Також ходили чутки про її ворожнечу з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон. Тому на її захист спершу стали її подруги, які вирішили не вказувати свої імена, а пізніше і знаменитий голлівудський актор, а також близький друг Меган Маркл Джордж Клуні.

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Чоловік сказав, що переслідування герцогині журналістами нагадує йому трагічну історію принцеси Діани. Однак британський журналіст Пірс Морган, який добре товаришував з голлівудською акторкою до її заміжжя, гучно відреагував на таке порівняння і декілька разів жорстоко виразився щодо Меган Маркл. Він назвав її безжалісною кар'єристкою, а також зазначив, що вона далеко не принцеса Діана і отримує далеко не такий тиск від папараці як вона.

Після цього Меган організувала гучну вечірку в американському стилі, яку члени королівської сім'ї проводити не мають права. Свято під назвою baby shower було приурочене швидкому народженню первістка герцогині Сассекської. До слова, вечірка обійшлася майбутній мамі у 500 тисяч доларів.

Після цього ображений на Меган Маркл Пірс Морган не зміг не прокоментувати її витівку. Іноземне видання Daily Mail опублікувало нові гучні заяви чоловіка стосовно герцогині.

Знову хочу сказати. Меган Маркл знає, як працюють ЗМІ, вона була телезіркою в Америці. Вона знає всі тонкощі цього бізнесу. Що мене найбільше дивує? Те, що її друг Джордж Клуні публічно попросив пресу залишити Меган Маркл в спокої, а вона після цього… Що зробила? Прилетіла в Нью-Йорк на приватному літаку і влаштувала розкішну, гламурну, напхану селебріті вечірку baby shower – тобто зробила все для того, щоб знову привернути до себе підвищену увагу,

– ствердив 53-річний британський журналіст Пірс Морган.