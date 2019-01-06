Очі кольору "молодість": Монатік поділився чуттєвим фото з дружиною

Популярний український артист Монатік рідко показує шанувальникам у соціальних мережах фотографії з особистого життя, більше – з професійного. Відтак будь-яка згадка про сім'ю співака стає сенсаційною.

Днями Монатік опублікував на сторінці в Instagram знімок своєї дружини Ірини Демічівої.

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На фото, яке зірка доповнив ліричним підписом, зображена Ірина зі скуйовдженим вітром волоссям. Кохана артиста позувала на березі Перської затоки у Дубаї, куди подружжя поїхало відпочивати.

Це розкішне волосся і очі кольору молодість підіймають знову, хоча ... після таких ударів не піднімаються. Ці зливи лише співають про хороше, адже зміни трапляються, коли прислухатися, а ми намагаємося. Скільки побачили, скільки разів ламали, як би сильно не носила нас земля, а це було все не дарма, не дарма, не дарма,

– написав під світлиною співак.

Зазначимо, що Монатік одружений з Іриною Демічівою, яка є його директором. У пари є двоє синів. Артист в нещодавньому інтерв'ю вперше зізнався, що його дружина – найближча людина, яка підтримувала співака на всіх етапах створення кар'єри. Слова Ірини та її думка – це натхнення для Монатіка і найкраща мотивація.