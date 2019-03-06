Один у Всесвіті, – брат Кейт Міддлтон розповів про складний період в житті

Модоший брат герцогині Кембриджської не мав би страджати від недостачі уваги чи самотності. Однак 31-річному Джеймсу Міддлтону довелося пережити нелегкий період у житті, в якому його супроводжували лише його собаки.

На початку січня Джеймс Міддлтон дав відверте інтерв'ю для Daily Mail, в якому зізнався про затяжну депресію, яку складно переживав. Після цього хлопець відкрив свій профіль в Instagram, де ділиться знімками свого буденного життя. Воно, до слова, у нього кардинально інше, ніж в його сестри Кейт.

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Так, напередодні Джеймс Міддлтон опублікував нове фото з одним зі своїх собак, яких у нього аж дев'ять. Під знімком з домашнім улюбленцем молодший брат герцогині Кембриджської зізнався, що якби не собака, то він почувався би дуже самотнім.

Я був у тій самотності, де ти справді один у Всесвіті. На щастя для мене, у мене були мої собаки,

– написав Джеймс.