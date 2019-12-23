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Офіційна різдвяна листівка шведської королівської сім'ї: ніжне фото

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Офіційна різдвяна листівка шведської королівської сім'ї / Instagram / @prinsparet

Представники королівських родин багатьох країн вже представили свої різдвяні листівки. А сьогодні сюрпризом для багатьох користувачів у мережі стало зворушливе фото шведської королівської сім'ї на фоні прикрашеної ялинки.

Представники шведської принцеси Софії та її чоловіка принца Карла-Філіпа розмістили чуттєве фото на офіційній сторінці в інстаграмі. 

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На листівці Софія знялася у чорній кофті і червоній картатій спідниці довжини міді. На сімейній світлині також зображені дворічний син подружжя Олександр і однорічний принц Габріель у червоних светрах. 

"Бажаємо вам чудового і веселого Різдва", – йдеться у підписі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Prinsparet (@prinsparet)

 

Також мусульманська королівська родина Йорданії опублікувало фото, зроблене у колі сім'ї. На світлині королева Ранія разом з чоловіком Абдаллою II і дітьми позують у лаконічних білих сорочках.

"Найкращі побажання від нашої сім'ї для вас, оскільки ми наближаємося до Нового року", – підписали представники йорданської сім'ї у коментарях. 

 

20 грудня на офіційних сторінках Кларенс Хаус було опублікована святкова листівка, на якій принц Уельський постав за кермом колекційного вінтажного автомобіля MG TD 1953 року поруч зі своєю дружиною Каміллою.

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Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я
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