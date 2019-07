Офіційно: A$AP Rocky не виступатиме на Atlas Weekend – відомо, хто його замінить

Організатори музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 в Україні прокоментували арешт американського репера A$AP Rocky (справжнє ім'я – Ракім Майерс) у Швеції. Через затримання виконавця на невідомий термін його знято з переліку хедлайнерів цього року.

Про це представники Atlas Weekend повідомили на своїй сторінці у Facebook. За їхніми словами, робота над заміною хедлайнера перебувала на фінальній стадії, тому нового артиста вони повинні були оголосити згодом. A$AP Rocky повинен був виступити на фестивалі 13 липня.

Читайте також: Американського репера A$AP Rocky затримали в Швеції за тиждень до виступу в Україні

A$AP Rocky затримано у шведській в'язниці на невідомий проміжок часу через самооборону під час нападу. У зв'язку з цією прикрою ситуацією він повністю скасовує європейський тур та всі виступи у липні,

– йдеться в заяві Atlas Weekend.

Вже через кілька годин організатори опублікували нову офіційну заяву, в якій оголосили заміну реперу. 13 липня на головній сцені Atlas Weekend в ролі хедлайнера виступатиме репер зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg (справжнє ім'я – Дарольд Фергюсон молодший.

Хедлайнер змінився, але настрій вечора залишається все ж яскравим. Брат за брата: могутній A$AP Ferg на головній сцені 13 липня!

– повідомили організатори.

Хто такий A$AP Ferg? Американський репер та учасник хіп-хоп групи ASAP Mob, де й запозичив слово ASAP. Перші кроки в музичній кар'єрі почав робити у 2013 році, де був позитивно прийнятий колегами та критиками. Згодом став лауреатом нагороди BET Hip Hop Awards в категорії Дебютант року, а також був номінований як найкращий режисер відеокліпів. Окрім цього A$AP Ferg має власну марку одягу Devoni Clothing, яка одягає таких зірок сцени, як Кріса Брауна, Swizz Beatz, Diggy Simmons та інших. За 7 років творчості йому вдалось випустити три платівки: "Trap Lord" (2013), "Always Strive And Prosper" (2016) і "Still Striving" (2017).

Читайте також: Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки

Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Репера та його трьох членів гастрольної команди ввечері 2 липня затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. Відповідне відео нападу з'явилось на порталі TMZ. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин. Вони стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, а згодом почали приставати до дівчат, що йшли повз всіх учасників інциденту. Відтак репер та його друзі начебто заступились за них і так стали учасниками бійки.

Сам A$AP Rocky в перші дні свого затримання опублікував два відеоролики, в першому з яких показав початок інциденту, де невідомі наривались на бійку, в той час як охоронець намагався їх заспокоїти, а в іншому звернувся до прихильників та розповів деталі прикрого випадку.

5 липня A$AP Rocky заарештували та пообіцяли тримати під вартою до 19 липня, щоб пред'явити офіційні звинувачення музиканту. Адвокати репера вже оскаржуюють рішення, однак всі найближчі концерти по Європі довелось відмінити.