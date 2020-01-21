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Офіційно: хоррор "Не дихай" отримає продовження

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Кадр з фільму "Не дихай" / IMDb

Один із найпопулярніших кримінальних трилерів 2016 року офіційно продовжено на другу частину. Над фільмом "Не дихай", який відносять і до жанру "жахи", працюватиме автор оригінального проєкту.

Про це повідомляється на сайті видання Geek Tyrant.

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У джерелі зазначається, що автором сценарію до сиквела знову виступить Родо Саягес, а продюсером Сем Реймі. Фільм знову зніматиме студія Sony Pictures. А до головної ролі повернеться відомий усім Стівен Ленг, який зіграв і в першому епізоді.

На жаль, деталі сюжету продовження фільму "Не дихай" поки що тримають у секреті, проте відомо, що події розгортатимуться через кілька років після дії, описаної у першому епізоді.

Зйомки повинні стартувати вже у квітні цього року. Однак навіть ймовірна дата релізу поки що не оголошується. Нагадаємо, за сюжетом фільму 2016 року, група підлітків вривається в будинок до сліпого ветерана війни. Всі вони розраховували на легку поживу, однак компанія навіть не здогадувалася, що, бажаючи збагатитися у такий спосіб, доведеться вибиратися зі смертельної пастки.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Sony Pictures
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