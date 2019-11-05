Офіційно: Кейт Бекінсейл розлучилася з чоловіком після 15 років шлюбу

Голлівудська акторка Кейт Бекінсейл офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, режисером Леном Вазманом . Додамо, що пара розійшлася ще чотири роки тому і перебувала в стані шлюборозлучного процесу.

Про це повідомляє видання TMZ. Кейт Бекінсейл офіційно розлучилася з Леном Вазманом, за якого вона вийшла заміж у 2004 році.

Читайте також: "Ми просто не живемо разом": ексучасниця "ВІА Гри" Олена Вінницька про розрив з чоловіком

У пари не було спільних дітей разом, тому після розпаду шлюбу вони мали лише поділити власність і фінанси. У джерелі зазначається, Кейт попросила в своїх документах про розлучення зберегти прикраси та особисті речі. Також акторка залишила собі свій дохід після дати, коли вони розійшлися.

Стосунки Лена і Кейт завершилися у листопаді 2015 року. Тоді Вазман потрапив в об'єктиви папараці, коли йшов вночі на вечірку з молодою моделлю (на той час це була 24-річна Celisa Franco). Чоловік тоді був без обручки. В одних виданнях вказують, що причиною розлучення стала зрада Бекінсейл, у якій жінку запідозрив чоловік.

У жовтні 2016 року пара подала на розлучення, але шлюборозлучний процес затягнувся на чотири роки. Також видання The Blast пише, що акторка після офіційного розлучення переписала на ексчоловіка свій будинок на Голлівудських пагорбах.

"У них обох були складні робочі графіки, до того ж вони просто виросли з цих відносин. Вони як і раніше дружать і проводять час разом, коли обидвоє перебувають в Лос-Анджелесі", – переконує інсайдер.



Кейт Бекінсейл і Лен Вайзман / Getty Images