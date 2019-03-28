Офіційно: у культового серіалу "Секс і місто" буде продовження

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"Секс і місто" отримає продовження
"Секс і місто" отримає продовження / soulpost.ru

Приємний сюрприз для всіх шанувальників Керрі Бредшоу. Знаменитий комедійний серіал "Секс і місто" отримає продовження.

Близько року фанати культового серіалу обговорюють, чи буде продовження історії про найкращих нью-йоркських подруг і їхнє особисте життя. Так, але це буде нова історія! Вже в серпні 2019 року американська письменниця Кендес Бушнелл випустить книгу під назвою "Чи є ще секс у великому місті?" (Is There Still Sex in the City?).  Про це повідомляє видання Digital Spy.

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В основі сюжету розкажуть про те, як бути п'ятдесятирічною, самотньою і жити яскравим життям.

Раніше такого не було. Раніше, коли люди досягали п'ятдесятирічного віку, вони виходили на пенсію – менше працювали, витрачали більше часу на хобі, проводили час з друзями, які, як і вони, переходили на більш неквапливий спосіб життя. Коротко кажучи, вони просто ставали старшими. Вони не повинні були займатися спортом, запускати стартапи, займатися сексом з незнайомцями і починати все спочатку. Але саме так сьогодні виглядають життя багатьох жінок у віці від п'ятдесяти до шістдесяти, і я дуже рада передати всю складність їх реальності на сторінках книги, а тепер і на екрані,
– заявила Буншелл.

Розробляти серіал буде Paramount Television і Anonymous Content, однак наразі невідомо, чи будуть в ньому зніматися актриси з попередніх сезонів.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно
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