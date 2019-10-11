Оголена Ешлі Грем показала розтяжки на тілі: сміливе відео

Найпопулярніша plus-size модель у світі Ешлі Грем готується стати мамою вперше! 31-річна американка продовжує відвідувати різні світські заходи, зніматися у проєктах, займатися спортом, а також бути активним юзером соціальних мереж. Днями жінка відверто показала, як змінюється її тіло під час вагітності.

На своїй сторінці в інстаграмі Ешлі Грем опублікувала коротке відео, на якому вона оголеною показала округлий живіт, складки, а також розтяжки на тілі.

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Зірка не вперше демонструє себе з ненайкращих ракурсів для того, щоб надихнути своїх підписників, зокрема жінок. Модель своїми розкутими фото і роликами заявляє те, що треба любити своє тіло на всіх етапах життя, поважати себе і бути впевненими у собі. Адже не завжди за "ідеальним" фото в Instagram стоїть справді щаслива людина.

Стаю все більше і більше і намагаюся приймати моє нове тіло кожен день. Це подорож, і я так вдячна, що у мене є така підтримка,

– заявила Грем в підписі.

Додамо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.