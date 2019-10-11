Оголена Ешлі Грем показала розтяжки на тілі: сміливе відео

393 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / www.gettyimages.com

Найпопулярніша plus-size модель у світі Ешлі Грем готується стати мамою вперше! 31-річна американка продовжує відвідувати різні світські заходи, зніматися у проєктах, займатися спортом, а також бути активним юзером соціальних мереж. Днями жінка відверто показала, як змінюється її тіло під час вагітності.

На своїй сторінці в інстаграмі Ешлі Грем опублікувала коротке відео, на якому вона оголеною показала округлий живіт, складки, а також розтяжки на тілі.

Читайте також: Вагітна Ешлі Грем у мереживному платті відвідала вечірку Harper's Bazaar Icons – фото

Зірка не вперше демонструє себе з ненайкращих ракурсів для того, щоб надихнути своїх підписників, зокрема жінок. Модель своїми розкутими фото і роликами заявляє те, що треба любити своє тіло на всіх етапах життя, поважати себе і бути впевненими у собі. Адже не завжди за "ідеальним" фото в Instagram стоїть справді щаслива людина.

Стаю все більше і більше і намагаюся приймати моє нове тіло кожен день. Це подорож, і я так вдячна, що у мене є така підтримка, 
– заявила Грем в підписі.

 

Додамо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.

 

 

blog_ava
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
сьогодні
10703
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Ешлі Грем
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
сьогодні 20:00 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 10703
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
сьогодні 19:12 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
364
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
сьогодні 17:26 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 1223
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
сьогодні 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1745
Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
сьогодні 10:22 Як носити одяг з екошкіри: ефектні приклади представниць королівських родин
Юлія Михайлова 1867
Новини
Більше новин
Залиште відгук