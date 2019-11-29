Оголена Ешлі Грем продемонструвала округлий живіт: фото
Найпопулярніша у світі plus-size модель Ешлі Грем, яка зовсім скоро народить свого первістка, показала сміливе фото у соціальних мережах.
Ешлі Грем приголомшила своїх підписників в інстаграмі знімком, на якому вона повністю роздягнулася.
Читайте також: На останніх тижнях вагітності: Ешлі Грем знялася у новій фотосесії
Своє сміливе фото модель вирішила не оброблювати у редакторах і показати, як виглядає її тіло у реальному житті. Майбутня мама прикрила пишні груди руками та засвітила розтяжки і целюліт.
У підписі Ешлі побажала фанам щасливого Дня подяки, який у США відзначався 28 листопада.
Раніше у шоу Еллен Дедженерес зірка зізналася, що вона є вагітною хлопчиком. Первісток моделі має народитися у січні 2020 року.
Ешлі Грем / Instagram-Stories / @ashleygraham