Оголена Ешлі Грем продемонструвала округлий живіт: фото

Найпопулярніша у світі plus-size модель Ешлі Грем, яка зовсім скоро народить свого первістка, показала сміливе фото у соціальних мережах.

Ешлі Грем приголомшила своїх підписників в інстаграмі знімком, на якому вона повністю роздягнулася.

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Своє сміливе фото модель вирішила не оброблювати у редакторах і показати, як виглядає її тіло у реальному житті. Майбутня мама прикрила пишні груди руками та засвітила розтяжки і целюліт.

У підписі Ешлі побажала фанам щасливого Дня подяки, який у США відзначався 28 листопада.

Раніше у шоу Еллен Дедженерес зірка зізналася, що вона є вагітною хлопчиком. Первісток моделі має народитися у січні 2020 року.



Ешлі Грем / Instagram-Stories / @ashleygraham