Оголена Тіна Кароль приголомшила мережу звабливим фото з котом

3054 Читать новость на русском
Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

У мережі обговорюють звабливі знімки української співачки Тіни Кароль, які були зроблені минулого року в День всіх закоханих, 14 лютого 2018 року.

Нове фото опублікувала фан-сторінка Тіни Кароль у соціальній мережі Instagram.

Читайте також: У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом

Українська зірка на знімках позує топлес із білим халатом, який зав'язаний на поясі. В руках співачка тримає кошеня, яким прикриває груди. У підписі йдеться, що фотосесію Тіна зробила на честь Дня святого Валентина торік.

Також Кароль знялася з традиційним для неї макіяжем: червоні губи та чорні стрілки на очах. Завершила образ легка укладка з локонами.

 

тіна кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

blog_ava
Можемо хоч завтра, – Лукашенко заявив про імовірне об'єднання Росії та Білорусі
сьогодні
4174
Теги: LifeStyle Тіна Кароль Еротика Музика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
сьогодні 21:01 Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
Наталя Боднар 346
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
сьогодні 18:30 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 393
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 12:20 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
4469
15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
сьогодні 09:04 15 лютого – Стрітення Господнє: традиції та прикмети
20729
ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
14 лютого 19:50 ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
Уляна Корицька 7621
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 14-17 лютого
14 лютого 18:40 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 14-17 лютого
186
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук