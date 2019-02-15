Оголена Тіна Кароль приголомшила мережу звабливим фото з котом

У мережі обговорюють звабливі знімки української співачки Тіни Кароль, які були зроблені минулого року в День всіх закоханих, 14 лютого 2018 року.

Нове фото опублікувала фан-сторінка Тіни Кароль у соціальній мережі Instagram.

Читайте також: У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом

Українська зірка на знімках позує топлес із білим халатом, який зав'язаний на поясі. В руках співачка тримає кошеня, яким прикриває груди. У підписі йдеться, що фотосесію Тіна зробила на честь Дня святого Валентина торік.

Також Кароль знялася з традиційним для неї макіяжем: червоні губи та чорні стрілки на очах. Завершила образ легка укладка з локонами.



Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina