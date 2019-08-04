Оголене тіло та провокативні пози: якими знімками Даші Астаф'євої вдалось зірвати мережу – 18+

Сьогодні, 4 серпня, одна з найепатажніших зірок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва святкує свій 34-ий день народження. Мережу вона полюбляє розбурхувати надто відвертими знімками, за що й отримала статус секс-символу. У знаковий день журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати топ гарячих знімків артистки.

Даша Астаф'єва – одна з найвідоміших вітчизняних співачок та моделей. Вона з легкістю підкорила серце Х'ю Хефнера та стала чи не першою українкою, яка була зіркою пікантного журналу Playboy.

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Однак, як не дивно, у школі артистка не користувалась популярністю. Ба більше, в численних інтерв'ю Даша Астаф'єва згадувала, що завжди ставала жертвою цькувань. Мабуть, любов до неординарних речей були приводом до цього. Однак саме булінг допоміг Даші Астаф'євій загартувати свій характер та добитись чималої слави.

У школі я була не те, що не формат... Я страждала, у мене були проблеми зі здоров'ям. Я себе відчувала гидким каченям. Тому хочу порадити всім, кого цькують, набратися терпіння. Я не шкодую, що це було в моєму житті, тому що ті, кого цькують, найчастіше досягають успіху в житті. Ну а ті, хто труять, на тому ж рівні і залишаються,

– пояснила артистка.

Тривалий час співачка боролась із підлітковими комплексами та все ж зуміла їх позбутись. Тепер Даша Астаф'єва може дати відсіч будь-якому хейтеру, а її голі фото стають приводом для захвату. Артистка не боїться експериментувати та щоразу погоджується на все зухваліші зйомки. Які провокативні кадри вже встигли розбурхати мережу – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Зйомки для Playboy

Мабуть, всі прихильники Даші Астаф'євої погодяться, що її дебютна зйомка для Playboy була найспекотнішою в модельній кар'єрі. Тоді запальна українка поїхала до США та оселилась у маєтку знаменитого Х'ю Хефнера, де зробила чимало пікантних знімків. На обкладинці журналу 2009 року сексапільна випускниця "Фабрики зірок" постала повністю голою. Даша Астаф'єва прикрила інтимні місця вдалою позою. Згодом артистка згадувала, що перед знаковою фотосесією провела багато часу біля басейну, а візажисти витратили не один тональний крем, щоб замаскувати її червоне тіло.

Обкладинка. Щаслива і обгоріла (4 упаковки тонального крему). Навіть не підозрювала, як вона змінить моє життя,

– поділилась спогадами Даша Астаф'єва.



Даша Астаф'єва у 2009 році / Фото: Instagram / @da_astafieva

І справді, до України вона повернулась знаменитою. У всіх новинах та журналах говорили про гарячу вітчизняну Playmate. Співпраця Х'ю Хефнера з сексапільною Дашою Астаф'євою настільки запам'яталась читачам, що для українського випуску Playboy її запросили на зйомки вже у 2011-му. Перед камерою артистка постала топлес, прикривши пишні груди написом, що її знає засновник чоловічого журналу.

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Даша Астаф'єва знялась для Playboy / Фото: Instagram / @da_astafieva

Ймовірно, гаряча Даша Астаф'єва принесла чималі прибутки від продажів глянцю, бо співпраця з нею не завершилась. Втретє прикрасити обкладинку Playboy їй запропонували у 2019 році. На початку березня співачка розповіла про це прихильникам у мережі та поділилась спекотними фото.

У французькому виданні вона постала у сексуальному образі: зірка засвітила оголені пружні сідниці в чорних бікіні та колготах у сітку. На обкладинці Даша Астаф'єва з'явилась у скромнішому образі, романтично вдивляючись у дзеркало, а от на сторінках читачі Playboy могли полюбуватись її знімками із заклеєними наліпками грудьми. Провокативні кадри розбурхали мережу та викликали як шквал критики за еротику, так і захват.



Еротичні знімки Даші Астаф'євої / Фото: Instagram / @da_astafieva



Спекотна Даша Астаф'єва / Фото: Instagram / @da_astafieva

Анонс кліпу

Та не тільки у зйомках Даша Астаф'єва з легкістю погоджується на експерименти. І в кліпах зірка приміряє вкрай відверті образи, приголомшуючи своїх прихильників.

Перед виходом кожного кліпу співачка робить еротичний анонс, демонструючи фрагменти з ролика. Так, наприкінці липня 2019-го вона опублікувала кілька кадрів, де постала у чорному топі із шортами, які мали завищену талію, та сексуальних колготах. Згодом виявилось, що такий образ Даша Астаф'єва продемонструвала у відео до пісні "Основной инстинкт". Обірвані кадри та гарячі пози – цей кліп може здивувати і найпалкіших прихильників співачки.

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Кадр з кліпу "Основной инстинкт" / Фото: Instagram / @da_astafieva

Еротичні фотосесії

Не відмовляється Даша Астаф'єва і від еротичних фотосесій. Перед камерою вона завжди постає іншою: то грецькою богинею, яка дещо осучаснила древній одяг, то сексуальною дівою, що може звести з розуму будь-якого чоловіка.

Сама співачка зізналась, що ідея зйомки для неї дуже важлива. І хоч ці фото опиняються тільки у портфоліо автора та самої зірки, вона все ж проводить строгий відбір пропозицій, які поступають до неї від знаних фотографів.

Фотографія як ефект лакмусового папірця, індикатор визначення реакції середовища. Ось чому, перш ніж сказати "так", я завжди вимагаю ідею зйомки. Якщо вона не чіпляє мене, немає сенсу витрачати час і зусилля цілої команди. Часто геніальне у простому. Мої найсильніші тандеми закінчувалися тим, що ми так і не виходили з номера готелю,

– зізналась артистка.

Під час еротичної зйомки Даша Астаф'єва не боїться сексуально торкатись свого тіла та приймати дуже провокативні пози. Полюбляє співачка й хизуватись своїми принадами, оголюючи груди чи сідниці, або ж одягаючи прозорі сукні.



Даша Астаф'єва / Фото: Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Фото: Instagram / @petra_rubar



Даша Астаф'єва / Фото: Instagram / @nickyashika



Дарія Астаф'єва / Фото: Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Фото: Instagram / @nickyashika



Співачка Даша Астаф'єва / Фото: Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва, без сумніву, – одна з найепатажніших зірок в історії українського шоу-бізнесу. Вона часто обирає для публічних виходів прозорі сукні та досить відверті образи, а її блог нагадує сайт чоловічих журналів. Водночас артистка надихає не одну дівчину працювати над своєю фігурою та дбати про своє тіло. Як і закордонні знаменитості, Даша Астаф'єва стає прикладом, що кожній жінці варто полюбити себе такою, як вона є, та припинити ховатись за мішкуватим одягом.

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Окрім цього, шкільна історія Даші Астаф'євої вкотре доводить: жодні цькування не можуть ставати бар'єром до успіху. Наразі українка з Дніпропетровської області – успішна артистка, яка має десятки запланованих концертів, акторка, що гастролює містами з театром та знімається у вітчизняному кіно, та модель, про співпрацю з якою мріють фотографи. Та попри всі досягнення, Даша Астаф'єва – кохана жінка, яка не боїться показувати себе справжню.