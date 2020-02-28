Оголені Кендалл Дженнер, Джастін Бібер та Maluma знялись у рекламі: фото і відео 18+

Знаменитий бренд Calvin Klein презентував еротичну рекламу. До співпраці дизайнери запросили топових моделей та зірок: Джастіна Бібера, Кендалл Дженнер, Maluma та інших знаменитостей. Відповідні кадри вже розбурхали мережу.

Автором провокативної зйомки виступив фотограф Маріо Сорренто, який приділив особливу увагу кожному з героїв реклами Calvin Klein. Кендалл Дженнер, співаків Джастіна Бібера, Maluma, Lil Nas X, Sza, а також зірку серіалу "Ейфорія" Гантер Шафер він фотографував окремо, щоб відкрити індивідуальність кожного.

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Зірки залюбки приміряли вироби з нової колекції Calvin Klein та додали сексуальності своїм образам. Так, Кендалл Дженнер позувала у звабливій спідній білизні, демонструючи красу свого тіла. Окрім цього, модель приміряла літні вбрання, оголивши груди. Не менш спекотно у кадрі виглядали Джастін Бібер та Maluma. Артисти показали прихильникам бездоганну рельєфну фігуру з брутальними татуюваннями, чим підкорили прихильниць у мережі. Водночас Sza відмовилась від вбрання, рекламуючи виключно комплекти спіднього.

Слоганом весняної рекламної кампанії стала фраза Deal With It, що в перекладі означає "прийми це, як є". Відтак фотосесія була присвячена свободі самовираження та впевненості в собі. Таким чином бренд та знаменитості хотіли показати, що людям варто руйнувати стереотипи та не зважати на осуд інших.



Кендалл Дженнер, Джастін Бібер та інші зірки знялись в рекламі / Calvin Klein

Окрему увагу заслуговують чорно-білі знімки, в яких Маріо Сорренто хотів показати прихильникам стилістику рекламних кампаній Calvin Klein 90-их років. З тих часів бренд суттєво змінився, однак його ролики залишаються одними з найпопулярніших у світі.



Maluma знявся у рекламі бренду / Calvin Klein



Джастін Бібер на чорно-білому фото / Calvin Klein



Найсексуальніша зірка нової реклами – Кендалл Дженнер / Calvin Klein

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