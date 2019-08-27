Оголені тіла і провокативні вбрання: найвідвертіші виходи зірок на MTV Video Music Awards 2019

В американському штаті Нью-Джерсі 26 серпня відбулася 36-а церемонія нагородження преміями MTV Video Music Award, яка вважається однією з найпрестижніших музичних подій року. Традиційно, крім боротьби за статуетки, зірки змагаються за найкрасивіший образ на червоній доріжці. Дехто привертає увагу елегантністю та вишуканістю, а хтось робить ставку на сексуальність.

Знаменитості, яка стали гостями MTV Video Music Awards 2019, підібрали яскраві образи з ефектними елементами. Однак іноді вбрання зірок виглядають комічно та занадто відверто.

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Цікаво виглядала співачка албанського походження Бібі Рекса. Для червоної дівчини артистка одягнула сміливе коротке плаття з металевим ефектом, продемонструвавши відверто свою пишну фігуру.

Додамо, раніше Бібі Рекса розповідала, що на премію "Греммі" багато дизайнерів відмовилися одягнути її через "великий" розмір. "Багато хто з дизайнерів не хочуть одягати мене, тому що я занадто велика. Я попросила свою команду звернутися до кількох модних fashion-експертів, але мені відмовили. Якщо дівчата розміру 6-8 дуже повні, то я навіть не знаю, що вам ще сказати", – зізнавалася зірка.

Для MTV Video Music Awards 2019 Бібі Рекса вбралася у дизайнера Крістіано Сіріано. Крім того, дівчина побачила сукню лише за дві години до виходу на червону доріжку. про що вона розповіла у соціальних мережах.



Бібі Рекса / Getty Images

Вибір короткої сукні Бібі Рекси пояснюється сміливістю дівчини та пропагандою бодіпозитиву – любові до свого тіла. Однак на зірковому хіднику з'явилися й інші артисти, блогери, дружини популярних чоловіків у провокативних вбраннях.

40-річна Ніколь Остін, дружина репера Ice-T, обрала напівпрозору сукню та відверто засвітила свою фігуру, яка не обійшлася без втручання пластичних хірургів.



Ніколь Остін і Ice-T / Getty Images

Співачка Вероніка Вега приміряла об'ємну спідницю з принтом доларової купюри, яку доповнила колготами у тон та прозорим бра з ланцюгами.



Вероніка Вега / Getty Images

Пропонуємо переглянути підбірку зірок в епатажних образах на церемонії нагородження преміями MTV Video Music Awards 2019, серед яких – співачка Cardi B та скандальна екс-кохана Роба Кардашяна, Блек Чайна.



Холзі / Getty Images



Nya Lee / Getty Images



Карді Бі / Getty Images



Блек Чайна / Getty Images



Бібі Рекса / Getty Images



Наталі Фрідман / Getty Images



Таммі Хемброу / Getty Images



Ліззо / Getty Images



Тана / Getty Images