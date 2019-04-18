Оголошено номінантів Каннського фестивалю 2019: перелік

Представники Каннського фестивалю 2019, що відбудеться цього року 72 раз поспіль, оголосили список номінантів. Серед заявлених робіт також присутня і українська стрічка EVGE ("Додому") кримськотатарського режисера Нарімана Алієва.

Міжнародний Каннський кінофестиваль вже менше, ніж за місяць відгримить у курортному місті Канни. Кіноподію з 14 по 25 травня традиційно відвідають найкращі представники Голлівуду та європейського кінематографу. Відтак, за декілька тижнів до фестивалю організатори оприлюднили список заявлених кінострічок.

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У конкурсну програму міжнародного Каннського кінофестивалю 2019 року увійшли 19 картин. За головну "Золоту пальмову гілку" поборються картини Педро Альмодовара, Ксав'є Долана, братів Жан-П'єр Люка Дарденнів, Терренса Маліка та інші. Фестиваль, зокрема, відкриє кінострічка The Dead Don't Die режисера Джима Джармуша.

В програмі "Особливий погляд" представлено 16 кінострічок, серед яких є українська – під назвою EVGE режисера Нарімана Алієва. Кінокартина розповідає історію кримського татарина Мустафи, двоє синів якого відправились жити у Київ після анексії Криму.

У позаконкурсній програмі покажуть 5 фільмів, на спеціальних показах – 6, і на опівнічних – 1 фільм. Повний перелік фільмів ви можете переглянути на офіційному сайті Каннського фестивалю.

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.