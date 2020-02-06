Охоронці принца Гаррі та Меган Маркл потерпають від королівських доручень, – ЗМІ

Герцоги Сассекські мають не зовсім хорошу репутацію серед підлеглих. Один за одним помічники принца Гаррі та Меган Маркл подають у відставку, стверджуючи, що втомлені від витівок пари. Днями це підтвердили і охоронці подружжя.

Як повідомляє The Sun з посиланням на інсайдерів, герцоги Сассекські переїхали до Канади у супроводі своїх королівських охоронців зі Скотленд-Ярду. Поліцейські супроводжують подружжя під час буденних та офіційних виходів, а також перебувають у їхньому помешканні, щоб захистити в разі нападу. Досі охоронці не скаржилась на умови праці, однак тепер вирішили розповісти, наскільки складно їм працювати з Гаррі та Меган.

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Американка перетворила їхню роботу на службу доставки. За вказівками пари, поліцейські зі стажем повинні виносити сміття, ходити за покупками в крамницю та доставляти їжу до маєтку. Від цього чоловіки не в захваті та планують звільнитись, залишивши принца Гаррі та Меган Маркл без охорони.

Вони ходять за продуктами та виносять сміття. Вони – офіцери охорони і мають займатися виключно захистом, а не виконувати різні доручення. Вони ситі по горло герцогами Сассекськими,

– розповів анонім.

Окрім цього, інсайдер зізнався, що охоронці проходять спеціальну підготовку перед тим, як прийти на роботу в королівську родину. Психологи вчать їх правильно реагувати на прохання представників монархії і бути відданими своїм роботодавцям. Тому це унікальний випадок, коли поліцейські вирішили розповісти, що відбувається за закритими дверима будинку герцогів та яку роботу вони виконують на службі. Відтак це означає, що герцоги Сассекські втратили повагу в очах найманців.

"Скільки разів ви чули, як охоронець, який працює з королівською родиною, каже, що вони набридли? Правильно, ніколи. Це частина їхньої підготовки, в якій включена абсолютна вірність і розсудливість, що не дозволяє розмови про приватне життя представників монархії. Якщо команда, яка охороняє принца Гаррі та Меган, повертається назад, бо їм набридло виконувати функції помічників, – принести горнятко кави або зібрати продуктові товари – то я б сказав, що довіра між поліцією та герцогами зруйнована", – заявив інсайдер.

Поліцейські – не перші, хто нарікали на нестерпні умови праці. Раніше приватний пілот королівської родини заявляв, що перетворився на звичайного кур'єра. Навіть серед ночі чоловіка будили, щоб доправити тоді ще вагітній Меган Маркл продукти. Після десятків років роботи з королівською родиною пілот звільнився.

"Це наочно демонструє, що фахівці не можуть довго працювати з Меган. У неї постійно з'являються додаткові вимоги, багато з яких обурюють. До професійного пілота ставилися як до кур'єра, а не як до майстра своєї справи", – поділився інсайдер.