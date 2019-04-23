Океан не мовчить: Святослав Вакарчук запропонував влаштувати незвичний концерт на ВДНГ

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Святослав Вакарчук запропонував влаштувати концерт "Океан не мовчить"
Святослав Вакарчук запропонував влаштувати концерт "Океан не мовчить" / Facebook / @Святослав Вакарчук

Український музикант та соліст гурту "Океан Ельзи" звернувся до своїх музикантів та шанувальників з цікавою пропозицією. Після прогулянки парком біля Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в нього виникла думка зробити несподіваний концерт на День Києва, 26 травня.

Свою пропозицію Святослав Вакарчук висловив у Facebook, де у відеоролику зазначив, що концерт буде з демократичними цінами, сценою на 360 градусів та з однією фан-зоною.

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"Я тут йшов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт групи "Океан Ельзи"? Наприклад, на день Києва, 26 травня. Отак взяти і зробити. Поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, ніякої віп-зони, демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні. Мені здається, це класна ідея", – поділився новиною Святослав Вакарчук.

Виконавець також запитав у фанатів, яка їхня думка щодо "спонтанного" анонсу концерту. З цим же питанням він звернувся і до учасників свого музичного гурту.

Я хочу запитатись, що думаєте ви? До речі, це питання і до наших шанувальників, і до музикантів групи "Океан Ельзи" – вони теж ще не знають про цю ідею. Якщо всі за, то давайте візьмем і зробим. Концерт назвати можна "Океан не мовчить". "Океан не мовчить" – не мовчіть і ви,
– підсумував артист.

Шанувальники радісно підтримали ідею виконавця, але багато з них є противниками ідеї проведення концерту саме на галявині біля ВДНГ. Адже, за їхніми словами, люди можуть витоптати траву, знищити дерева та залишити після себе багато сміття.


Скріншот допису у Facebook 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини Києва Музика Концерти Святослав Вакарчук Океан Ельзи
Джерело: LifeStyle 24
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