Океан не мовчить: Святослав Вакарчук запропонував влаштувати незвичний концерт на ВДНГ

Український музикант та соліст гурту "Океан Ельзи" звернувся до своїх музикантів та шанувальників з цікавою пропозицією. Після прогулянки парком біля Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в нього виникла думка зробити несподіваний концерт на День Києва, 26 травня.

Свою пропозицію Святослав Вакарчук висловив у Facebook, де у відеоролику зазначив, що концерт буде з демократичними цінами, сценою на 360 градусів та з однією фан-зоною.

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"Я тут йшов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт групи "Океан Ельзи"? Наприклад, на день Києва, 26 травня. Отак взяти і зробити. Поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, ніякої віп-зони, демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні. Мені здається, це класна ідея", – поділився новиною Святослав Вакарчук.