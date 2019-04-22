Оксана Муха – переможець "Голосу країни-9": чи погоджуєтесь Ви з результатами фіналу

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Голос країни 9 сезон: фінал (опитування)
Голос країни 9 сезон: фінал (опитування) / 1plus1.ua

Довгоочікуваний фінал шоу "Голос країни 9 сезон" відбувся у неділю, 21 квітня. Талановиті вокалісти виступили з новими композиціями та зробили все для того, щоб глядачі саме за них віддали свій голос. Однак найбільше українці підтримали Оксану Муху, відтак саме вона стала переможницею шоу "Голос країни-9".

Упродовж кількох місяців тисячі глядачів спостерігали за запеклою вокальною боротьбою у шоу "Голос країни-9". Кожен з учасників доводив, що гідний називатись переможцем проекту. Однак до фіналу дійшли всього 4 вокалістів – Оксана Муха, Андрій Хайат, Карина Арсентьєва та Вікторія Олійник. Саме вони й зійшлись у вирішальному вокальному протистоянні.

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За результатами голосування, перемогу здобула Оксана Муха. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи Ви погоджуєтесь із таким фіналом популярного шоу?

 

 

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Теги: LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Музика Опитування 24
Джерело: LifeStyle 24
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