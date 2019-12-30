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Оксана Муха презентувала колоритну колядку: відео

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Оксана Муха випустила нову колядку / Пресслужба

Переможниця шоу "Голос країни-9" та заслужена артистка України Оксана Муха в останні дні 2019 року презентувала нову колядку із назвою "В глибокій долині". Трек вже вийшов на ютуб-каналі співачки та поступово полонить мережу колоритністю.

Колядка увійшла до унікального видання від А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА – "Нова радість стала. Улюблені українські народні колядки та щедрівки". Завдяки QR-коду, який є у книзі, меломани мають доступ до записів усіх святкових пісень. Серед них – "В глибокій долині" у виконанні Оксани Мухи. 

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Слухайте нову колядку у виконанні Оксани Мухи – "В глибокій долині": аудіо

Окрім цього, Оксана Муха анонсувала великий різдвяний тур, який охопить 15 міст України: від Львова – до Києва, від Івано-Франківська – до Харкова. За словами організаторів, глядачі зможуть почути автентичні та авторські колядки у несподіваних аранжуваннях, а також рідкісні новорічні пісні з усіх куточків України. Не обійдеться і без святкових прем'єр і творчих експериментів, які полюбляють прихильники Оксани Мухи.

Буде щира, душевна і дружня коляда. Від тихої і до гучної, яку обов’язково підхопить увесь зал!
– поділилась Оксана Муха. 

Турне співачки "Тиха Ніч" розпочнеться 9 січня із Самбора. Почути святкові пісні у виконанні Оксани Мухи зможуть жителі Калуша (10 січня), Івано-Франківська (11 січня), Львова (13 січня), Києва (15 січня), Харкова (17 січня), Коломиї (19 січня), Червонограду (20 січня), Дрогобича (21 січня), Новояворівська (22 січня), Стрия (23 січня), Тернополя (24 січня), Ковеля (26 січня) і Луцька (27 січня). 

Оксана Муха вирушить у турне містами України
Оксана Муха вирушить у турне містами України / Пресслужба

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Музика Новорічні свята Новини LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Афіша Афіша Концерти
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