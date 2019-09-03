Оксана Муха виступить на благодійному концерті у Львові

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Оксана Муха виступить на благодійному концерті у Львові
Оксана Муха виступить на благодійному концерті у Львові / Facebook / @Oksana.Mukha.Music

Українська співачка Оксана Муха, яка є переможницею вокального проєкту "Голос країни-9", візьме участь у благодійному концерті "Усміхайся, малюй, живи!". Захід пройде на підтримку волонтерки Тетяни Думан.

Відомо, що виступ Оксани Мухи запланований на 16 вересня. Благодійний вечір "Усміхайся, малюй, живи!" пройде у Львові, в Палаці культури залізничників "РОКС". Артистка виступить перед глядачами зі знаними хітами Квітки Цісик, які вже встигли підкорити всю Україну. 

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Дивіться виступ Оксани Мухи з Даном Баланом: відео з "Голосу країни-9"

Окрім артистки, у концерті візьмуть участь переможець "Голос країни" Павло Табаков, співак Віктор Винник із гурту "Мері", вокальна формація "Піккардійська Терція" і українські воїни із соціально-мистецького проєкту #ПісніВійни Олександр Рожко, Зиновій Медюх та Максим Перев’язко, а також ТанцТеатр "Життя". У рамках благодійного вечора організатори проведуть аукціон, всі кошти з якого передадуть на лікування волонтерки Тетяни Думан. 

Львів'янка наприкінці липня 2019 року дізналась про пухлину мозку. Від початку окупації Донбасу та Криму Тетяна Думан з чоловіком Левком Скопою продали чимало своїх картин та передали понад 3 мільйони гривень українським військовим. Наразі художниця-волонтерка перебуває на лікуванні у Польщі. 

Тетяна Думан
Тетяна Думан / Фото: прес-служба

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Теги: LifeStyle Новини Львова Голос країни 9 сезон дивитись онлайн благочинність
Джерело: LifeStyle 24
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