Оксана Муха виступить на благодійному концерті у Львові

Українська співачка Оксана Муха, яка є переможницею вокального проєкту "Голос країни-9", візьме участь у благодійному концерті "Усміхайся, малюй, живи!". Захід пройде на підтримку волонтерки Тетяни Думан.

Відомо, що виступ Оксани Мухи запланований на 16 вересня. Благодійний вечір "Усміхайся, малюй, живи!" пройде у Львові, в Палаці культури залізничників "РОКС". Артистка виступить перед глядачами зі знаними хітами Квітки Цісик, які вже встигли підкорити всю Україну.

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Окрім артистки, у концерті візьмуть участь переможець "Голос країни" Павло Табаков, співак Віктор Винник із гурту "Мері", вокальна формація "Піккардійська Терція" і українські воїни із соціально-мистецького проєкту #ПісніВійни Олександр Рожко, Зиновій Медюх та Максим Перев’язко, а також ТанцТеатр "Життя". У рамках благодійного вечора організатори проведуть аукціон, всі кошти з якого передадуть на лікування волонтерки Тетяни Думан.

Львів'янка наприкінці липня 2019 року дізналась про пухлину мозку. Від початку окупації Донбасу та Криму Тетяна Думан з чоловіком Левком Скопою продали чимало своїх картин та передали понад 3 мільйони гривень українським військовим. Наразі художниця-волонтерка перебуває на лікуванні у Польщі.



Тетяна Думан / Фото: прес-служба