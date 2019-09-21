Олег Сенцов подивився серіал "Чорнобиль" від HBO: враження режисера

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / www.gettyimages.com

Колишній політичний в'язень Олег Сенцов подивився міні-серіал "Чорнобиль" від компанії HBO, який став найрейтинговішим за версією IMDb. На думку режисера, кіноробота є дуже хорошою.

Про це Олег Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що не може назвати "Чорнобиль" серіалом, а швидше багатосерійним фільмом.

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Колишнього політичного в'язня вражає ступінь правдивості не лише у художній та історичній реконструкції радянського побуту, а й у способі мислення і дій.

"Навіть обличчя у акторів всі якісь з того часу. Друге, що радує – це манера зйомки більше притаманна авторському кіно, яке нібито мало хто дивиться. Виявляється, що дивляться і розуміють багато людей у всьому світу", – зазначив режисер. 

Олег Сенцов додав, що є дрібні недоліки та неточності, але вони не заважають головному – "впливу на тебе цього фільму, який знято правдиво і ретельно".

І навіть не дивлячись на головну невідповідність, як для мене: сцену суду в останній серії, яка більше нагадує американське, а не совкове правосуддя, кіно мені дуже сподобалося. Можливо я виявився одним з останніх його глядачів, але точно вдячним,
– наголосив Сенцов.

Що відомо про арешт Олега Сенцова окупантами? 10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля.

7 вересня 2019 року у рамках обміну полоненими Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ще 33 українських бранців Кремля звільнили з полону.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Олег Сенцов Чорнобиль серіал
Джерело: LifeStyle 24
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