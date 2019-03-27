Олег Винник приміряв образ тореадора для нового кліпу: несподівані фото

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Олег Винник в образі тореадора
Олег Винник в образі тореадора / Instagram / @olegg.vynnyk

Український співак Олег Винник продовжує вражати своїх прихильників у мережі. Днями він опублікував кілька кадрів зі зйомок нового кліпу, на яких постав в образі іспанського тореадора.

Секс-символ українського шоу-бізнесу Олег Винник підкорив чимало прихильників своєю харизмою та вокальним талантом. Не менш успішно артист розвиває свій блог в Instagram, де ділиться гарячими кадрами із буднів. Окрім цього, співак полюбляє анонсувати нові проекти, зокрема, підготовку до виходу кліпів.

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Днями він зумів здивувати підписників блогу яскравими кадрами зі зйомок. Перед камерами Олег Винник постав із довгим волоссям та в чорному костюмі тореадора. 

6 годин у руках стилістів, і новий образ готовий! – прокоментував зміну іміджу співак. 

За словами артиста, іспанський костюм він приміряв для зйомок нового кліпу. Однак у блозі Олег Винник вирішив не розсекречувати назви треку, для якого настільки змінився. Водночас більшість прихильників із захватом сприйняли опубліковані кадри та зізнались, що очікують на прем'єру анонсованого ролика. 

Варто зазначити, що на одному з опублікованих фото Олег Винник постав у компанії дівчинки, яка з'явиться у його кліпі. У мережі дитину назвали "молодою вовчицею", викликавши усмішку у прихильників співака. 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Олег Винник
Джерело: LifeStyle 24
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