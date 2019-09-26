Олександр Педан зізнався, чому не веде проекти з Сергієм Притулою

Український ведучий Олександр Педан став гостем популярного шоу "Слава +", де розповів особливості своєї роботи та моменти за кадрами. Він також пояснив, чому тепер не працює в парі з іншим шоуменом – Сергієм Притулою.

На запитання однієї із підписниць проекту на "Люкс ФМ", як Педану працюється із Сергієм Притулою і чому він не кличе ведучого для зйомок в особистому блозі, той відповів неохоче. Педан жартівливо назвав свого колегу дуже прошеним й додав, що у Притули мегащільний графік, в якому зручний для обох час будуть обирати не менше 10 років.

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Притула – альфа-самець, йому важко, і він не любить працювати в парі. Ми багато працювали разом, але я не хотів би бути "біля Притули". Нащо мені це? У мене своє життя і свої проекти,

– підкреслив Олександр.

Чоловік також згадав і свою роботу за кадром у шоу "Хто зверху", через яку мусив пройти.

"Спочатку я себе навіть називав не співведучим, а я "просто голос тут", бив на жалість, можна сказати. А так я працюю онлайн з хлопцями і мені за кадром навіть дуже добре. Я сиджу в трусах і майці, з попкорном, і працюю. Кайфова робота!" – додав ведучий.

Ще більше цікавинок та ексклюзивної інформації про родину й популярність дізнавайтеся у повному випуску шоу "Слава +".

Дивіться випуск з Олександром Педаном на "Слава+":