Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з Кузьмою Скрябіним

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Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов / Instagram / @ponomaryovoleksandr

Український співак Олександр Пономарьов поділився з шанувальниками архівним знімком з Андрієм Кузьменком – солістом гурту "Скрябін", який загинув у 2015 році.

Пономарьов опублікував архівний знімок на своїй сторінці в Instagram.

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На раритетному кадрі зі Скрябіним чоловіки постали у козацьких образах, примірявши червоні штани, шапки та чоботи. Тоді чоловіки сфотографувалися під час знімання популярного мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки". 

Раритетною світлиною артист вирішив привітати шанувальників з Днем молоді, який відзначається в Україні 30 червня. 

"Вітаю з Днем молоді!" – лаконічно написав у підписі Пономарьов.

Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов / Instagram / @ponomaryovoleksandr

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Андрій Кузьменко "Скрябін"
Джерело: LifeStyle 24
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