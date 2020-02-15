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Олександр Пономарьов зняв кліп зі звабливою моделлю: відео

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Олександр Пономарьов презентував пісню "Щастя неземне" / Instagram / @ponomaryovoleksandr

Український співак Олександр Пономарьов перед Днем святого Валентина вирішив зробити сюрприз для прихильників. У мережі він опублікував ефектний кліп до пісні "Щастя неземне".

Як відомо, багато артистів очікують Дня закоханих, щоб не тільки привітати прихильників, але й презентувати нові роботи. Ліричні треки один за одним з'явились на ютуб-каналах зірок. Такій тенденції слідував і Олександр Пономарьов. За день до найромантичнішого свята він презентував кліп до авторської пісні "Щастя неземне".

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До ліричної композиції Олександр Пономарьов вирішив не придумувати складних сюжетів, надавши перевагу класичному ролику, відзнятому на екзотичному пляжі. Окрім самого артиста, у відео з'явилась чарівна брюнетка, яка залюбки приміряла світлий купальник та досить звабливо позувала перед камерою. Вона зіграла кохану Олександра Пономарьова, якій він завдяки романтичній пісні зізнавався у почуттях. 

Я не можу всіх забрати на море, тому вирішив притягнути море до вас, щоб додати більше яскравих фарб з цього неймовірного куточка Землі в наше лютневе завіконня! Гарного настрою всім закоханим тепер і в майбутньому!
– прокоментував кліп Олександр Пономарьов. 

А в мережі припустили, що новий роман надихнув 46-річного артиста на створення романтичної пісні. Ім'я своєї обраниці Олександр Пономарьов ретельно приховує, що викликає ще більшу цікавість у громадськості. Чутки про стосунки співака прокоментувала його колишня дружина Вікторія Мартинюк. Вона заявила, що Олександр Пономарьов має цивільну дружину, з якою вона та її син налагодили дружні стосунки. 

Дивіться новий кліп Олександра Пономарьова до пісні "Щастя неземне": відео 

Олександр Пономарьов – "Щастя неземне": текст пісні 

Ніч теплою стань і обійми її
Ті що я люблю очі мов дві зорі
Нас обіймає теплом наш лагідний вітер
Як же тебе я люблю

Приспів: 

А я не вірю до сих пір у своє щастя неземне
А я не вірю до сіх пір що любиш любиш ти мене
А я повірю лиш тоді у своє щастя неземне
А я повірю лиш тоді як поцілуєш ти мене

Мить саме ця мить ти її лиш відчуй
І серцем влови не відпускай рятуй
Знов обіймає теплом наш лагідний вітер
Як же тебе я люблю

Приспів

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Зіркові романи Музика
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