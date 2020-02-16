Олександр Порядинський: що відомо про півфіналіста Нацвідбору на Євробачення-2020

Молодий український виконавець Олександр Порядинський став півфіналістом Нацвідбору на Євробачення-2020. Хлопцеві не вдалося потрапити до фіналу конкурсу, проте він вже запам'ятався глядачам, як один із найталановитіших артистів країни.

Олександр Порядинський виступив у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення із піснею Savior. Від суддів він отримав 2 бали, а результати глядацького голосування принесли Олександрові 6 балів. Сумарно він отримав 8 балів та посів четверте місце у таблиці. Співак продовжує свій шлях на музичній стезі та Нацвідбір на головне вокальне шоу став ще один кроком у його творчості.

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Олександр Порядинський народився 4 лютого 1998 року. Окрім нього, в родині є ще п'ятеро дітей, проте Сашко наймолодший. За словами виконавця, батьки, брати і бабуся мають у його житті найбільший вплив. Дитинство артиста пройшло в селі Гнідинці Чернігівської області. Після перемоги в шоу скромний хлопчина змінювався на очах. Йому вдалося позбутися 60 кілограмів зайвої ваги. Тепер він стильний та самодостатній співак.

Він розпочав свою кар'єру з телепроєкту "Х-фактор" у 2013 році. Сашко став переможцем четвертого сезону шоу, коли йому було 15 років. Пропонуємо згадати виступи Олександра на цьому вокальному конкурсі.

Олександр Порядинський – "Не плач, тату" на "Х-фактор 4": дивіться відео онлайн

Олександр Порядинський – "Наодинці" пісня переможця на "Х-фактор-4": дивіться відео онлайн

У 2020 році він вирішив поборотись за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Роттердамі з композицією Savior.

Після презентації хіта, він пояснив його значення. Саша каже, що сучасний світ є прагматичним і досить жорстким, іноді він не залишає права на помилку. У житті кожного з нас трапляються випадки, з яких важко знайти вихід, особливо, коли ти сам. В моменти, коли безнадійність і відчай можуть позбавити сил і рішучості, коли нас розривають сумніви та суперечності, варто згадати про те, що ти не один в цьому світі.

Можливо, саме Ви є тією людиною, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію. Вже сама назва – Savior – є багатозначною. Спаситель або мотиватор до самореалізації і людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію,

– розповідає виконавець.

Олександр Порядинський – Savior на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн