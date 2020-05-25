Олена Кравець приміряла брутальний образ байкерки: фото

Знаменита українська гумористка Олена Кравець здивувала своїх прихильників у мережі. Зірка "95 кварталу" приміряла образ байкерки та влаштувала імпровізовану фотосесію на мотоциклі.

З прихильниками Олена Кравець поділилась одним знімком, яке розмістила на інстаграм-сторінці. Перед камерою гумористка постала у приталених штанах, черевиках та шкіряній куртці. Брутальний образ акторка завершила сонцезахисними окулярами і скуйовдженим волоссям.

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Вже у дописі Олена Кравець зізналась, що осідлала мотоцикл свого колеги по "95 кварталу" Олександра Пікалова. І, згідно зі знімком, такий бунтарський образ їй сподобався.

Якому вбранню Олена Кравець надає перевагу

Такий брутальний look не звикли бачити прихильники Олени Кравець, адже у блозі гумористка зазвичай позує в елегантному вбранні. Трендові штанні костюми чи витончені сукні від дизайнерів – чого тільки не має в гардеробі акторки.

Окрім цього, знаменита гумористка залюбки приміряє і національне вбрання. Так, у День вишиванки 21 травня зіркова матуся поділилась сімейним знімком з чоловіком Сергієм та 3-річними двійнятами Катериною і Іваном. Олена Кравець красувалась у штанах і білій вишитій сорочці. За словами акторки, такі фотографії – традиція у її родині.