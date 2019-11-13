Олена Кравець вперше прокоментувала свій вихід із шоу "Танці з зірками 2019"

Популярна українська гумористка Олена Кравець, найбільш відома за участю в "Квартал 95", покинула розважальний проєкт "Танці з зірками 2019". Минуло кілька днів, як акторка прокоментувала свій вихід у чвертьфіналі.

Як відомо, випуск "Танців з зірками 2019" відбувся 10 листопада. Кожна з 5 пар представила по дві постановки, одну з яких супроводжував виступ українських знаменитостей. Однак, за результатами голосування, шоу покинула Олена Кравець та Максим Леонов.

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У середу, 13 листопада, гумористка вперше прокоментувала результати чвертьфіналу. Для цього Олена Кравець написала вірш, в якому подякувала за допомогу своєму партнеру та команді "Танців з зірками 2019". Окрім цього, вона звернула увагу на символічну цифру 13, яка переслідувала її упродовж всієї участі в розважальному проєкту.

"Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... И жизней тринадцать мы станцевали.

Мы всё сказали-себе и паркету,

На шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно,

Больно, весело, честно, порой наизнанку

И спасибо ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки", – написала Олена Кравець (текст наведено з врахуванням авторського стилю).



Олена Кравець оригінально відреагувала на результати чвертьфіналу "Танців" / Скріншот

Упродовж всього шоу "Танці з зірками 2019" хейтери засипали мережу підозрами, що Олена Кравець несправедливо залишається в проєкті. Акторка спільно з Максимом Леоновим не завжди ідеально виконувала па та була помітно слабшою на фоні інших учасників. Відтак судді по-різному оцінювали її виступи, а глядачі кожного тижня рятували від зони ризику.

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Водночас Олена Кравець не втомлювалась спростовувати всі чутки, заявляючи, що вона по-справжньому працює в залі та бачить свою сім'ю всього кілька годин на добу. "Ні, мені не соромно! Бо мене ніхто нікуди не тягне", – заявила вона в одному з відеощоденників. Після оголошення результатів чвертьфіналу "Танців з зірками 2019" Олена Кравець оголосила промову, яка зворушила мережу.

"Я впевнена: це були найщасливіші 4 місяці в моєму житті. Це була казка, яка ожила. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього шоу. В першу, чергу, Максиму Леонову, адже так складно навчити іншу людину танцювати. І за те дякую, що я не маю наміру прощатись із танцями... Дякую моїй родині, яка з розумінням поставилась до моєї відсутності та підтримувала мене. Глядачі, ви змусили мене повірити в себе", – поділилась Олена Кравець.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова