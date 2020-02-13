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Олена Мозгова кардинально змінила імідж: нова зачіска продюсерки

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Олена Мозгова / Facebook / Olena Mozgova

Відома українська продюсерка Олена Мозгова вирішила радикально змінити зовнішність. Знаменитість наважилася повністю обрізати волосся.

Олена приголомшила прихильників своїм зовнішнім виглядом. Результат перевтілення вона показала українські телеведучій Соломії Вітвіцькій у її телеграм-каналі "Особливе з Соломією", а також прокоментувала такий експеримент.

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Зірка наважилася обрізати волосся "під хлопчика". Соломія під роликом Олени, який опублікувала в телеграмі, розповіла, що жінка зранку здивувала свого чоловіка Девіда Аксельрода новою зачіскою. Прокинувшись, він побачив кохану у зовсім несподіваному образі.

Моя нова зачіска. По-перше, це дуже зручно. По-друге, мені подобається,
– каже у відео продюсерка.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Краса
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