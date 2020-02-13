Олена Мозгова кардинально змінила імідж: нова зачіска продюсерки

Відома українська продюсерка Олена Мозгова вирішила радикально змінити зовнішність. Знаменитість наважилася повністю обрізати волосся.

Олена приголомшила прихильників своїм зовнішнім виглядом. Результат перевтілення вона показала українські телеведучій Соломії Вітвіцькій у її телеграм-каналі "Особливе з Соломією", а також прокоментувала такий експеримент.

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Зірка наважилася обрізати волосся "під хлопчика". Соломія під роликом Олени, який опублікувала в телеграмі, розповіла, що жінка зранку здивувала свого чоловіка Девіда Аксельрода новою зачіскою. Прокинувшись, він побачив кохану у зовсім несподіваному образі.

Моя нова зачіска. По-перше, це дуже зручно. По-друге, мені подобається,

– каже у відео продюсерка.