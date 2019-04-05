Олена Шоптенко розповіла, який найдивніший костюм вона приміряла на "Танцях з зірками"

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Олена Шоптенко
Олена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko

Зірковою гостею фешн-шоу "Почем ЛУК", що на Люкс ФМ, стала танцівниця та хореограф Олена Шоптенко. У розважальній програмі вона розповіла про свої погляди на моду, шопінг та пригадала конфузні вбрання з "Танців із зірками". .

Як відомо, Олена Шоптенко неодноразово виходила на паркет популярного шоу "Танці з зірками". Для ефектних постановок танцівниця приміряла вбрання найрізноманітніших фасонів та кольорів. У новому випуску шоу "Почем ЛУК" зіркова гостя пригадала, який найдивніший костюм підготували стилісти проекту для неї. 

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За словами відомого хореографа, в одному з випусків "Танці з зірками" їй довелось вийти на паркет в костюмі інопланетянки. При цьому Олену Шоптенко шокувало не саме вбрання, а зачіска зі справжньою антеною. 

У мене був якийсь безформний і дивний сріблястий костюм. Але найбільш ефектною в цьому була зачіска: мені прикріпили справжню антену на голову і зробили шалений макіяж,
– згадала Олена Шоптенко. 

Олена Шоптенко на Танцях з зірками
Олена Шоптенко на Танцях з зірками / Скріншот з відео

Та це далеко не єдиний секрет із творчості, яким поділилась хореограф. Скільки коштує її вбрання, які бренди полюбляє Олена Шоптенко та чи виявиться зірка стильнішою за танцівницю Яну Заєць – у випуску шоу "Почем ЛУК".

Дивіться повний випуск розважального шоу "Почем ЛУК" з Оленою Шоптенко: відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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