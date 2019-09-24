Олена Зеленська підкорює США у строгому вбранні: стильні фото та відео

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Олена Зеленська
Олена Зеленська / https://www.president.gov.ua/

В одному з найбільших міст світу та, зокрема, США, Нью-Йорку, проходить 74-а сесія Генеральної Асамбленї ООН. Відвідати низку заходів відправилося і українське президентське подружжя Володимир та Олена Зеленські. Всього за день у США перша леді України вже встигла засвітити два стильних образи.

В аеропорту Нью-Йорка Олена Зеленська засвітилася в улюбленому бежевому костюмі та "на низькому ходу". Однак для появи перед іншими політиками перша леді України обрала більш стриманий та діловий образ.

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На зустріч із українською діаспорою Олена прийшла в рожевій блузі-піджаку на запах з ґудзиками. Доповнити пудровий "верх" дружина президента України вирішила чорною класичною спідницею-олівцем.

Попри елегантність образу вбрання першої леді мало родзинку – красиве декольте та підкреслена талія. Волосся Олени Зеленської, як завжди, було природно вкладене на одну сторону, а вуха прикрашали сережки в мінімалістичному стилі. Цього разу вона віддала перевагу перлинам.

Олена та Володимир Зеленські
Олена та Володимир Зеленські в США


Олена та Володимир Зеленські в США

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
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