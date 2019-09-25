Олена Зеленська у класичному костюмі прийшла на урочисту зустріч в США: фото

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Олена Зеленська у класичному костюмі прийшла на урочисту зустріч в США: фото

Дружина українського президента Олена Зеленська продовжує підкорювати США стильними та водночас елегантними образами. Перша леді взяла участь у запланованій урочистій зустрічі, де засвітила трендовий штанний костюм.

Поки очільники країн мають заплановані політичні заходи та важливі виступи в рамках засідання Генасамблеї ООН, їхні дружини також беруть участь в анонсованих подіях. Зокрема, у середу, 25 вересня, у Нью-Йорку пройшов традиційний обід перших леді. Таку зустріч не пропустила Олена Зеленська, яка приголомшила своїм стильним образом. 

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Для публічного виходу знаменита українка підібрала класичний штанний костюм блакитного кольору, який складався зі штанів, подовженого піджака та камізельки. Трендовий образ Олена Зеленська доповнила взуттям на підборах та лаконічними прикрасами. А от щодо вибору макіяжу, то перша леді теж вирішила не експериментувати: перед камерами вона постала з денним make-up, зробивши акцент на очі. 

"Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!" – прокоментувала подію Олена Зеленська у мережі. 

Перша леді України
Перша леді України / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська прийшла на обід перших леді
Олена Зеленська прийшла на обід перших леді / Instagram / @olenazelenska_official

Ефектний образ Олени Зеленської
Ефектний образ Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official

Як відомо, штанні костюми вже стали своєрідною візиткою Олени Зеленської. Саме цей трендовий образ українська красуня зазвичай обирає для публічних виходів. Такі фешн-вподобання перша леді пояснила одразу після інавгурації Володимира Зеленського. За її словами, гардероб вона підбирає на основі власних вподобань та не намагається наслідувати чийсь інший стиль. 

"В будь-якій країні перша леді – це жінка, яка грає важливу роль в житті президента. Що стосується іміджу, я не намагаюся слідувати чиємусь стилю і не намагаюся когось копіювати. Щоб розуміти якісь протокольні нюанси і вникнути в цю тему, я, звичайно, подивилася кілька фотографій, але не більше", – наголосила Олена Зеленська.

Олена Зеленська у Нью-Йорку
Олена Зеленська у Нью-Йорку / Instagram / @olenazelenska_official

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська Новини США
Джерело: LifeStyle 24
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