Олена Зеленська засвітила елегантний образ під час офіційного виходу: стильні фото першої леді

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Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Дружина президента України Олена Зеленська доволі швидко вжилася в роль першої леді. Кожною своєю появою вона підкреслює бездоганне почуття стилю. Так, напередодні перша леді України здійснила офіційний вихід у Брюсселі, під час якого засвітила елегантний "лук".

Днями Олена Зеленська поділилася світлиною у трендовому бежевому костюмі, який складався з довгого піджака та кюлотів. Однак її класичний образ розбавили білі кросівки та футболка. Після цього перша леді Україна засвітила повністю елегантний образ, який обрала для відвідування шпиталю у Брюсселі, де проходять реабілітацію українські військові.

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В рамках офіційного візиту Олена Зеленська з'явилася перед військовими та персоналом лікарні у витонченій блакитній блузі з напівпрозорими рукавами. Для контрасту перша леді України одягнула класичні чорні штани, а довершила образ бежевими лакованими туфлями-човниками.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Перша леді України / Instagram / @olenazelenska_official

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
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