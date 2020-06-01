Популярна українська акторка театру та кіно Ольга Сумська привітала старшу доньку Антоніну Паперну з днем народження. Сьогодні, 1 червня, їй виповнюється 30 років.

1 червня для Ольги Сумської – особливий день, адже саме в цю дату вона вперше стала мамою. Тоді акторка відчула, що таке материнство. На особистій сторінці в інстаграмі Ольга поділилася чарівною світлиною, яку присвятила доньці.

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Як Ольга Сумська привітала доньку з днем народження

Народна улюблениця поширила в мережі архівний кадр, на якому постала разом із Антоніною. Мама та донька позують у красивих сукнях: Ольга – світло-коричневій, Антоніна – білій. В обох розкішне довге волосся вкладене рівно, його ніжно розвіває вітер. Серед аксесуарів вони обрали сережки, а на обличчях зробили виразний макіяж з акцентом на очах.

Доця! З днем народження, рідна! Моя радість, моє щастя!

– написала в публікації Сумська.



Ольга Сумська привітала доньку з днем народження / Instagram / @ olgasumska

Що відомо про сім'ю Антоніни Паперної?

Нагадаємо, нещодавно Антоніна Паперна вдруге стала мамою. Вона народила сина від російського актора Володимира Яглича, з яким проживає в цивільному шлюбі. Довгий час пара приховувала свої стосунки та жодним чином не коментувала особисте життя. Два роки тому на світ з'явилася їхня донька Єва. Її обличчя зіркові батьки вирішили показати громадськості перед народженням другої дитини. Антоніна розповіла, що при надії в новорічну ніч. Паперна опублікувала світлину, на якій постала з округлим животиком.