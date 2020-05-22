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Ольга Сумська влаштувала сексуальну зйомку на ліжку: спекотні фото

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Ольга Сумська у сексуальній зйомці
Ольга Сумська у сексуальній зйомці / Instagram / @olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська з легкістю розбурхала мережу новими знімками. Зірка опублікувала фото у шовковій спокусливій піжамі, засвітивши стрункі ноги.

53-річна Ольга Сумська є однією з найпопулярніших українок сьогодення. Приголомшлива акторська кар'єра та дизайнерський дебют – це не всі проєкти, які приносять їй шалену славу. Ольга Сумська є успішним блогером, за інстаграм-сторінкою якої стежать тисячі людей. Тому чи не щодня знаменитість ділиться з прихильниками кадрами, які іноді відзначаються пікантністю. 

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Так, 22 травня зірка опублікувала серію знімків з імпровізованої фотосесії. Перед камерою Ольга Сумська постала у рожевій нічній сорочці та халаті. Вбрання тільки підкреслило струнку фігуру зірки та оголило її ноги, що виглядало дуже звабливо у кадрі. Ще більшої пікантності додала локація зйомки – акторка позувала на ліжку. 

Ольга Сумська у сексуальній зйомці

Ольга Сумська у сексуальній зйомці / Instagram / @olgasumska

А вже у дописі Ольга Сумська зізналась, що в захваті від домашніх комплектів з шовку. За словами телезірки, вдома вона приміряє спортивний костюм, а от на зйомках фільмів залюбки одягає подібні вбрання. 

"У мене є декілька прекрасних піжам і халатів, але одягаю в домі спортивний костюм, а в цих комплектах знімаюсь в кіно... Звісно, я б їх носила щодня, але біля плити з борщем не до гламуру. Але душа просить чогось романтичного", – зазначила Ольга Сумська. 

Ольга Сумська приміряла рожеву піжаму і халат
Ольга Сумська приміряла рожеву піжаму і халат / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Ольга Сумська
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