Ольга Сумська вперше розповіла про народження онука: Нарешті хлопчик

Популярна українська акторка театру та кіно Ольга Сумська ще 21 квітня вдруге стала бабусею. Проте тоді вона не стала розсекречувати стать малюка та його ім'я. Тепер стало відомо, що її донька Антоніна Паперна народила сина.

Часто знаменитості намагаються вберегти сімейне життя від сторонніх очей. Особливо, якщо це стосується їхніх дітей. Та інколи вони роблять винятки та діляться радісними новинами із шанувальниками. Під час прямого ефіру на інстаграм-сторінці програми "Ранок з Україною" Ольга Сумська зізналася, що її донька стала мамою сина.

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Баба Оля власною персоною. Це найбільше щастя, яке можна уявити. Всім раджу відчути на повну ці емоції. Тонічка мені зателефонувала з пологового. Тоді вона вже народила і тільки їй вручили дитятко, вона мені одразу подзвонила. А в мене сльози котяться від цих шалених емоцій, тому що нарешті народився хлопчик. У нас же суцільний матріархат. І ось, з'явився мужчина,

– прокоментувала артистка.

Сьогодні маленькому синові Антоніни Паперної та її чоловіка, російського актора Володимира Яглича, виповнюється рівно місяць. Зіркові батьки неймовірно щасливі.

Як назвали малюка?

Під час розмови із ведучою "Ранку з Україною" Лілією Ребрик Ольга зізналася, поки що імені у її онука немає. Тато і дідо малюка носять ім'я Володимир і якщо б сина назвали також Володимиром, то було б забагато. Тому поки що Антоніна та її коханий вагаються щодо того, як назвати другу дитину.

Що відомо про сім'ю Антоніни Паперної?

Історія кохання Антоніни Паперної та Володимира Яглича розпочалася навесні 2015 року. Та вони ретельно приховували свої стосунки від громадськості та не відповідали на жодні запитання щодо особистого життя.

Закохані живуть в Росії в цивільному шлюбі. Два роки тому у них народилася донька Єва. Та лише перед народженням другої дитини подружжя показало суспільству обличчя свого первістка. Про чергову вагітність донька Ольги Сумської наважилася розповісти прихильникам у новорічну ніч. Тоді вона опублікувала світлину, на якій постала з округлим животом.