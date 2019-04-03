Ольга Фреймут показала, як проводить будні в Італії: яскраве фото

Українська телеведуча і письменниця Ольга Фреймут розповіла і показала своїм шанувальникам, як вона відпочиває в одному з найкрасивіших міст Італії, Болоньї. Для прогулянки затишним містом зірка одягнула стильне вбрання, яке не дуже припало до душі її "фоловерам".

Нещодавно Ольга Фреймут ділилася з прихильниками списком книг, які рекомендує прочитати, а тепер ділиться знімком з Болоньї. Зірка українського шоу-бізнесу, яка також видає власні книги, не змогла пропустити важливу культурну подію. Телеведуча прибула до одного з найважливіших та найкрасивіших міст Італії на книжкову виставку.

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Для виходу на помаранчеву доріжку Ольга Фреймут обрала бежеву стриману сукню, колготки в горох та синє пальто, яке накинула поверх плаття.



Оля Фреймут у Болоньї / Instagram / @freimutolia

Однак з усього образу телеведучої найбільшу увагу шанувальників привернуло її взуття. Червоні шкіряні туфлі від улюбленого бренду знаменитості Chloe, вартістю 16 тисяч гривень, не припали до душі її прихильникам. Вони розкритикували її вибір, а деякі навіть назвали це несмаком.



Шанувальники Олі Фреймут розкритикували її туфлі / Скріншот з Instagram @freimutolia