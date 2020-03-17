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Ольга Куриленко пояснила, чому її не госпіталізували з коронавірусом

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Ольга Куриленко відповіла на питання щодо коронавірусу / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко хворіє на коронавірус. Зірка перебуває у власному помешканні та не була госпіталізована після позитивних проб на вірусну недугу. У мережі вона вирішила пояснити, чому її не забрали до лікарні.

На інстаграм-сторінці Ольга Куриленко вирішила подякувати прихильникам, які засипали її словами підтримки. Зворушена акторка зізналась, що наразі перебуває у Лондоні та інформує лікарів про стан свого здоров'я. Знаменитість не поїхала до шпиталю, оскільки вони переповнені. 

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Чому я не в лікарні? Тому що лікарні повні, і вони приймають лише пацієнтів, які борються за життя, якщо я правильно розумію. Мені сказали, що, якщо мені стане гірше – тоді викликати швидку допомогу,
– розповіла Ольга Куриленко.  

Окрім цього, акторка дала відповіді на найпоширеніші питання серед прихильників. Зокрема, Ольга Куриленко зізналась, що здала пробу на коронавірус у британському шпиталі. У неї різко підвищилась температура до 39 градусів, тому вона зателефонувала на швидку. Пробу беруть мазком з горла, і це безболісно. А от щодо того, де саме Ольга Куриленко могла заразитись вірусом, вона не має відповіді. 

"Де я взяла коронавірус? Неможливо знати. Це може бути де завгодно. Я могла доторкнутися до ручки таксі і так інфікуватись. Він живе на поверхнях! Тиждень моя температура була 38-38,5. Сьогодні вона зменшилася", – додала Ольга Куриленко. 

Як відомо, Ольга Куриленко – не єдина знаменитість, у якої виявили коронавірус. З недугою борються Том Генкс та його дружина Рита Вілсон, Софі Трюдо, глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, а також актори Ідріс Ельба, Крістофер Гів'ю, Рейчел Меттьюз.

Коронавірус Симптоми
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Наразі загальна кількість інфікованих коронавірусом склала близько 180 000 осіб, а від пневмонії, яку спричинила недуга, померли понад 7 000 людей. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Голлівуд Ольга Куриленко LifeStyle
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