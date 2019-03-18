Ольга Куриленко приміряла сексуальні вбрання для глянцю: фото

Голлівудська акторка з українським корінням Ольга Куриленко приголомшила мережу черговими фото. Зірка прикрасила обкладинку глянцю та приміряла для зйомки провокативні образи.

39-річна акторка Ольга Куриленко знялась у стильній фотосесії для французького журналу 7000 Magazine. Зірка погодилась на відверту зйомку та приміряла досить спокусливі вбрання.

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Автором зйомки був знаменитий німецький фотограф Ральф Веніг. Разом зі стилістом Стівеном Доном він підібрав для Ольги Куриленко футуристичні міні-спідниці, топи і білизну, що підкреслили її струнку фігуру. Таким чином зірка постане у весняному номері глянцю в образі дівчини майбутнього.

"Коли мистецтво об'єднується з модою. Дуже талановита і красива дівчина Бонда Ольга Куриленко на новій обкладинці паризького 7000 Magazine у вбраннях, підібраних мною з вінтажної кутюрної колекції Емануеля Унгаро", – прокоментував зйомку Стівен Дон.