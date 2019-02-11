Ольга Куриленко відвідала два світські заходи у чарівній сукні від Armani

Французька актриса українського походження Ольга Куриленко є шанованою зіркою багатьох світських подій. У 2018 році вона стала головною героїнею у кількох голлівудських фільмах, через що її знають та поважають в кіноіндустрії. Відтак, вона стала гостею церемонії премії BAFTA-2019 та вечірки Vogue і Tiffany & Co, що відбулись в столиці Великої Британії.

39-річна зірка фільмів "Агент Джонні Інгліш: Нова місія" та "Квант милосердя" зачарувала присутніх стильною сукнею на подіях, що відбулись 10 лютого. Поки Лос-Анджелес по інший бік Землі відзначав премію Греммі, Лондон зібрав також найкращих зірок кіноіндустрії.

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Спочатку Ольга Куриленко відвідала церемонію нагородження преміями BAFTA, що відбулась в концертному залі Альберт-холл. Зірка впевнено позувала перед фотокамерами у чарівній фіолетово-червоній сукні від Armani, довжиною до кісточок. Її образ доповнювали сріблясто-чорні босоніжки і клатч у тон.

Свій look на червоній доріжці Куриленко вирішила доповнити фіолетовим манікюром, ніжним макіяжем з акцентом на губах, кораловими сережками та зачіскою, вкладеною за потилицю.

Після презентації власного look актриса відправилась в Альберт-холл, де разом з актрисою Лілі Коллінз презентувала на сцені заповітні статуетки кінопремії.

Після церемонії BAFTA вона побувала на after-party премії – Vogue x Tiffany Fashion & Film, звідки по закінченню гуляння вийшла з блакитним пакунком Tiffany і журналом Vogue.