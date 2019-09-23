Ольга Сумська поділилась чарівними кадрами з відпочинку з доньками

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Ольга Сумська з доньками
Ольга Сумська з доньками / Instagram / @olgasumska

Знаменита українська акторка Ольга Сумська попри насичений графік знайшла час для своєї сім'ї. Зірка вирішила провести день з доньками, запросивши їх на прогулянку Києвом.

Відповідні кадри акторка розмістила на офіційній інстаграм-сторінці. Ольга Сумська вирушила на прогулянку осіннім Києвом у супроводі 29-річної Антоніни Паперної та 17-річної Анни Борисюк. Три красуні пройшлись знаменитими вулицями столиці, зокрема, Подолом. 

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Окрім цього, Ольга Сумська пообідала з доньками в ресторані. Українська акторка обрала рибний заклад, розташований у центрі Києва.

Теплий, сонячний, осінній вечір... Київ, улюблені місця. І мої доці, – з ніжністю написала Ольга Сумська. 

Для буденного виходу знамениті українські красуні обрали casual стиль. Так, Ольга Сумська красувалась у рожевій куртці, сірому світшоті та штанах. А от її доньки обрали для прогулянки кеди, штани з кофтами та стильні пальта. 

Як відомо, Ольга Сумська вкрай рідко може проводити час з обома нащадками. Все тому, що 29-річна Антоніна Паперна проживає у Москві та є громадянською дружиною російського актора Володимира Яглича. У 2018-му вона народила доньку Єву, яку і досі не показала громадськості. Тому під час рідких візитів Антоніни до Києва її сім'я може влаштувати собі подібний відпочинок. 

Водночас молодша донька акторки – Анна Борисюк – поступила на навчання в один зі столичних вишів. Відтак часу для відпочинку у кожної з трьох красунь обмаль. 

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Теги: LifeStyle Новини України Ольга Сумська Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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