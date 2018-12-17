Ольга Сумська показала свою 85-річну маму: чарівні фото

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Ольга Сумська показала фото з мамою
Ольга Сумська показала фото з мамою / Instagram / @olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська зачаровує своїх прихильників новими знімками у мережі. Днями зірка опублікувала фото, на якому позувала перед камерами з мамою – Ганною Сумською.

Сама Ольга Сумська неодноразово зізнавалась журналістам, що її мама – джерело натхнення для неї. Знаменита акторка не упускає нагоди поспілкуватись з Ганною Іванівною та спільно з нею відвідує світські заходи. 

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Днями у блозі Ольги Сумської з'явилось чарівне фото, на якому вона позувала перед камерою зі своєю мамою. Обидві жінки вбрали розкішні зимові вбрання, а 85-річна Ганна Сумська доповнила свій образ українською хустиною та клатчем під колір. 

Зібрались з Ганною Іванівною на свято зіркових матусь, – лаконічно написала Ольга Сумська. 

Акторка не зізналась, яку саме подію відвідала зі своєю мамою, однак фото викликало чималий захват у мережі. Прихильники зірки зізнались, що Ольга Сумська дуже схожа на свою неньку, адже обидві жінки виглядають розкішно. 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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