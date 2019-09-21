Олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені прийшла на кастинг Х-фактору: відео виступу

На другий кастинг популярного вокального шоу "Х-фактор", що входить на телеканалі СТБ, прийшла відома олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені.

Глядачів і суддів шоу вразила поява на сцені знаменитої української спортсменки.

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Мерлені розповіла, що вона рада з того, що всі її мрії в спорті здійснилися, але вона завжди любила музику, їй завжди подобалося співати.

Я на змагання брала з собою плеєр. Перед боротьбою я вставляла в вуха навушники, слухала музику, щоб себе налаштувати, щоб зняти страх і впевнено боротися. Я завжди мріяла взяти участь в "Х-факторі" і заспівати саме на цій сцені,

– розповіла спортсменка.

На сцені "Х-фактору" Ірина Мерлені виконала популярну пісню Мадонни – "You’ll see". Судді сказали, що її виступ не вразив їх та порадили займатися тим, що вона робить краще за всіх. Тому Ірина Мерлені отримала три "ні" та одне "так" від Ігоря Кондратюк і не пройшла до наступного етапу.

Виступ чемпіонки Ірини Мерлені: дивіться відео

Що відомо про Ірину Мерлені? Вона заслужена майстерка спорту з вільної боротьби. Олімпійська чемпіонка (Афіни, 2004), бронзова призерка Олімпіади (Пекін, 2008); триразовачемпіонка світу (2000, 2001, 2003), дворазова чемпіонка Європи (2004, 2005).



Ірина Мерлені завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з жіночої боротьби, що проходив у Баку. Незадовго до світової першості, Ірина упевнено виграла міжнародний турнір у Польщі.