Олівія Вайлд вразила ніжним аутфітом: вишукані фото

Відома американська кіноакторка Олівія Вайлд обирає для світських заходів вишукані луки. Її образи вражають красою та неповторністю.

35-річна акторка Олівія Вайлд відвідала світський захід в бранні, яке ідеально пасуватиме кожній дівчині для романтичного вечора. Знаменитість прийшла на зустріч у театр "Лендмарк", де зібралися різні режисери.

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Як відомо, Олівія є режисером-початківцем і минулого року на фестивалі в Техасі представила дебютний режисерський фільм під назвою "Книжковий магазин". На заході в театрі зірка виступила перед публікою.



Олівія Вайлд виступає перед публікою / Фото: Getty Images

Для такого виходу Вайлд обрала червоно-білу сукню довжини максі з ботанічним принтом і красивими об'ємними рукавами. Таке вбрання вона поєднала з білими босоніжками. Червона сукня з бахромою на короткій круглій ручці у формі серця додавала образу грайливості. Доповнила свій аутфіт декількома каблучками з камінням.

Волосся зірка зібрала в акуратну зачіску. Завершила образ ніжним макіяжем в природних тонах.



Олівія Вайлд на заході в театрі ""Лендмарк" / Фото: Getty Images



Олівія Вайлд / Фото: Getty Images