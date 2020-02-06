24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Олівія Вайлд вразила ніжним аутфітом: вишукані фото

19 Читать новость на русском
Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Відома американська кіноакторка Олівія Вайлд обирає для світських заходів вишукані луки. Її образи вражають красою та неповторністю.

35-річна акторка Олівія Вайлд відвідала світський захід в бранні, яке ідеально пасуватиме кожній дівчині для романтичного вечора. Знаменитість прийшла на зустріч у театр "Лендмарк", де зібралися різні режисери.

Читайте також: Єва Лонгорія відвідала препаті Оскара у незвичному вбранні: вишукані фото

Як відомо, Олівія є режисером-початківцем і минулого року на фестивалі в Техасі представила дебютний режисерський фільм під назвою "Книжковий магазин". На заході в театрі зірка виступила перед публікою.

Олівія Вайлд
Олівія Вайлд виступає перед публікою / Фото: Getty Images

Для такого виходу Вайлд обрала червоно-білу сукню довжини максі з ботанічним принтом і красивими об'ємними рукавами. Таке вбрання вона поєднала з білими босоніжками. Червона сукня з бахромою на короткій круглій ручці у формі серця додавала образу грайливості. Доповнила свій аутфіт декількома каблучками з камінням.

Волосся зірка зібрала в акуратну зачіску. Завершила образ ніжним макіяжем в природних тонах.

Олівія Вайлд
Олівія Вайлд на заході в театрі ""Лендмарк" / Фото: Getty Images

Олівія Вайлд
Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
сьогодні
51611
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська
Юлія Михайлова 8414
сьогодні 10:01 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 6098
сьогодні 08:56 Знамениті моделі прийшли на благодійну вечірку amfAR: найефектніші образи
Юлія Михайлова 2289
5 лютого 21:38 10 найвідоміших хітів "Тартака", на яких виросли покоління українців
Уляна Журба 462
5 лютого 17:44 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 9630
Новини
Більше новин
Залиште відгук