Оля Фреймут показала фігуру у купальнику: рідкісне фото

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут неодноразово демонструвала стильні образи, які підкреслюють її жіночність та елегантність. Разом з цим зірка рідко показує фотографії у купальнику, або спідній білизні.

Але навіть Ольга вирішила здивувати прихильників і Ольга опублікувала нове фото у бікіні на своїй сторінці в Instagram.

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На ніжному фото зіркова мама трьох дітей і телеведуча Фреймут відпочиває у швейцарському Цюриху. Українка розслаблено позує у рожевому купальнику. Оля запропонувала шанувальникам у підписі вгадати, у якому році була зроблена ця світлина.



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia