Оля Фреймут привезла дітей до Львова і поринула у спогади: фото

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Оля Фреймут приїхала у своє рідне місто Львів для того, щоб провести церемонію нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини", яка пройде 22 березня.

На своїй сторінці в Instagram Оля розповіла, що приїхала до Львова не одна, а зі своїми молодшими дітьми – Валерієм та Євдокією.

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Фреймут опублікувала фото з парасолею поблизу університету імені Івана Франка, у якому зірка у юності вчилася на факультеті журналістики.

Прокинутися у Львові – прокинутися в дитинстві... Розповідала дітям : "Ось через дорогу вікна моєї університетської аудиторії... Бачите гарну будівлю із барельєфами? Це мій університет! А ось пан переходить дорогу – без волосся, Валерій, так, бо не носив у дитинстві шапку... Євдокія! А ось машина з морозивом; і бабунечка з порожнім пакетиком – біжить на Краківський ринок купити картопельку і зіллячко. Валерій, а бачиш панянку у нових туфельках ? Їй йти незручно, певно нині святкує день народження". Милий Львів. Тепер я знайомлю тебе з моїми дітьми,
– написала телеведеча під знімком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Ольга Фреймут Новини Львова
Джерело: LifeStyle 24
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