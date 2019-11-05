Оля Фреймут замилувала мережу сімейними фото з чоловіком

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Оля Полякова з чоловіком
Оля Полякова з чоловіком / Instagram / @freimutolia

Українська телеведуча Оля Фреймут показала шанувальникам у соціальних мережах домашні фото з чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко.

Нові світлині 37-річна телеведуча опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На фото білявка позує вдома в обіймах коханого чоловіка у зручному casual-одязі: джинсах і біло-помаранчевому топі. 

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Оля розпустила волосся та зробила насичений макіяж з акцентом на червоних губах. У підписі Фреймут додала, що деякі зі знімків зробив її 3-річний син Валерій.

"Люблю мою сім’ю. Деякі фото зробив Валерій", – написала українська зірка.

Підписники Ольги були у захваті від домашньої сімейної фотосесії. Так, карусель знімків протягом перших 15 годин назбирала понад 33 тисячі вподобань. 

Додамо, що ще знаменитість виховує наймолодшу Євдокію, другу спільну дитину з Володимиром, і 13-річну доньку Злату, батьком якої є британець Ніл Мітчел. Зараз він живе у Лондоні, а зі старшою дитиною в Олі склалися дуже дружні стосунки. 

Ольга Фреймут і Володимир Локотко
Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут і Володимир Локотко
Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут і Володимир Локотко
Ольга Фреймут і Володимир Локотко / Instagram / @freimutolia

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
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