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Оля Фреймут зворушливо привітала маму з днем народження: фото

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Оля Фреймут і її мама Алла / Instagram / @freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут публічно привітала свою матір Аллу Михайлівну Коник з днем народження, якій 22 грудня виповнилося 58 років.

На своїй сторінці в інстаграмі Оля Фреймут розмістила чорно-білі фото з Аллою Михайлівною. У підписі телеведуча ніжно зізналася, що для неї мама – це натхнення і доказ того, що "немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо".

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Мамочка, ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права, а доленосні помилки ти називаєш "корисним досвідом". Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З днем народження,
– зворушливо привітала Фреймут свою матір зі святом.

Оля Фреймут і її мама Алла
Оля Фреймут і її мама Алла / Instagram / @freimutolia

Шанувальники телеведучої у соціальних мережах також приєдналися до привітань і побажали Аллі щастя та здоров'я. Також деякі користувачі помітили схожість Олі з мамою.

"У вас дуже красива мама", "Ого, як ви схожі", "Така світла жінка", "Ви – копія мами", "Дуже красиві, як дві сестрички", "Щиро вітаю вашу мамусю з днем народження", – пишить підписники у коментарях.

Оля Фреймут і її мама Алла
Оля Фреймут і її мама Алла / Instagram / @freimutolia

На своїй сторінці в інстаграм-сторіс Оля Фреймут також розмістила світлину матері, яка тримає на руках своїх онуків і ховається від дощу під парасолею.

Мама Олі Фреймут святкує день народження
Мама Олі Фреймут святкує день народження / Instagram / @freimutolia

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Зіркові мами Зіркові дні народження
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